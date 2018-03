Philadelphia vince ancora | Anthony Towns 56 punti

NBA 2018 : Philadelphia vince ancora. LeBron James trascina Cleveland. Career High per Towns : Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, nel quale si è creato un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno ...

NBA 2018 : LeBron James ne fa 35 e trascina Cleveland contro Toronto. Vince San Antonio - bene Philadelphia e Marco Belinelli : In NBA era la notte del big match in vetta alla Eastern Conference tra Cleveland e Toronto. Uno scontro al quale i Cavaliers si presentavano senza cinque giocatori, oltre a coach Tyronn Lue, che due partite fa ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato. C’era però LeBron James, che si è fatto sentire: 35 punti, 17 assist e 0 palle perse per guidare i compagni alla vittoria per 132-129. Il Re è stato importante nel finale, prima ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

NBA 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

NBA - Philadelphia rimonta e vince ancora - Clippers in scioltezza contro New York : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 110-99 IL TABELLINO La crescita di una giovane squadra con ambizioni di titolo in futuro non si vede solamente dai picchi di rendimento, ma dalla continuità di ...

NBA - Philadelphia vince la 7partita in fila - 15 punti per Belinelli : Philadelphia 76ers-Orlando Magic 116-105 IL TABELLINO Qualche anno fa per mettere insieme sette vittorie ci sarebbe voluta mezza stagione. Adesso invece a Philadelphia bastano sette partite per ...

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NFL - il Super Bowl lo vince Philadelphia a sorpresa - : Spettacolo ed emozioni nel Super Bowl LII. In un match dominato dagli attacchi, il successo va ai Philadelphia Eagles che, grazie ad un Foles sontuoso , era all'esordio in un Super Bowl, , si ...