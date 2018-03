ilgiornale

: Pesi, Pizzolato choc: minacce e violenza, ?dieci mesi di stop - canalesportiv : Pesi, Pizzolato choc: minacce e violenza, ?dieci mesi di stop - aldera661 : RT @jononhocapito: Antonino Pizzolato, campione di sollevamento pesi, è stato squalificato per aver mostrato i suoi filmini porno ai compag… - imarkez : RT @blogsicilia: Sollevamento pesi, Antonio Pizzolato squalificato: 'Faceva vedere ai compagni i suoi video porno' - -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Nella Fipe non tolleriamo nessun comportamento che non sia etico e che non si adegui alla convivenza civile ', come si legge su La Gazzetta dello Sport .