OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 28 marzo 2018 : Pesci approfittate di questa settimana! : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 28 marzo 2018. Previsioni segno per segno: la Vergine riprende in mano la situazione. Bilancia chiamata a non abbattersi e non mollare(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox / Oggi 27 marzo 2018 : continua il momento positivo dei Pesci - e gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: prosegue il momento sì per i Pesci, i Gemelli attraversano una fase con grande volontà ed energia(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:41:00 GMT)

Fake news o Pesci d'aprile? I più belli - e riusciti - degli ultimi anni : Netflix LIVE! Sulla scia di Google, maestra di scherzi stilosi di matrice hi-tech, Netflix nel 2017 ha lanciato Netflix LIVE! , un canale in streaming che avrebbe dovuto mostrare 24 ore su 24, 7 ...

Pedicure con i Pesci - la rivelazione choc. Da quando si è diffusa la moda - si sono moltiplicati i centri che offrono questo tipo di trattamento. Ma la verità – amarissima – viene fuori solo ora. I rischi per la salute sono enormi : È moda ormai da qualche anno ma, da quel che riportano recenti studi, sembra che non sia una moda particolarmente sana, anzi. Stiamo parlando della Pedicure fatta con i pesciolini. I pesciolini in questione sono piccoli, senza denti, abituati a vivere in acqua dolce, vengono dall’Asia e puliscono alla grande le pellicine morte sui piedi: si attaccano a essi a mo’ di ventosa e il gioco è fatto. Se all’inizio era un trattamento che pochi centri ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 marzo 2018 : momento sì dei Pesci - grande energia per i Gemelli : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: prosegue il momento sì per i Pesci, i Gemelli attraversano una fase con grande volontà ed energia(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 06:50:00 GMT)

OROSCOPO - CLASSIFICA SETTIMANALE/ Paolo Fox - 26 marzo-1 aprile : Sagittario - Leone e Pesci al top! : La CLASSIFICA SETTIMANALE di Paolo Fox ed il suo OROSCOPO per tutti i segni dello Zodiaco: cosa prevedono le stelle per il periodo 26 marzo-1 aprile 2018?(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:40:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox / Periodo di grandi trattative per i Pesci - e gli altri segni? (oggi 23 marzo 2018) : Paolo Fox, Oroscopo oggi 23 marzo 2018. Previsioni segno per segno: Cancro, finale di settimana positivo. Leone, che weekend! Successi che vi renderanno luminosi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:02:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele : Sagittario piccole preoccupazioni - Pesci positivo : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:17:00 GMT)

Pesci : I Pesci tendono a vivere nel mondo delle favole. Ma penso che pochi di voi resteranno indifferenti leggendo questo oroscopo, perché ho inserito dei messaggi subliminali che almeno temporaneamente trasformeranno anche i più sognatori tra voi... Leggi

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele : cautela per i Pesci - calma per lo Scorpione : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Scoperto negli oceani il rifugio dei Pesci in fuga dal caldo : Scoperta la zona degli oceani in cui si rifugiano i pesci della barriera corallina in cerca di acque meno calde: e’ popolata da specie sconosciute, si trova fra 130 e 300 metri di profondita’ ed e’ stata chiamata raritrofica per la bassa presenza di luce e sostanze nutritive. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. La ricerca e’ stata condotta dai biologi marini del Museo ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 19 marzo 2018 : Gemelli Marte non è più opposto - Pesci tensioni in vista : Oroscopo, oggi lunedì 19 marzo 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: recupero ma solo a metà per l'Ariete, il Cancro pronto a valutare delle offerte.E gli altri segni?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Pistoia - ex sindaco di Pescia si ricandida dopo l’arresto : è imputato per peculato. Quattromila firme a suo sostegno : Più di Quattromila cittadini gli hanno chiesto di ricandidarsi e alla fine l’ex sindaco Pd di Pescia, Oreste Giurlani, li ha accontentati. Nonostante l’inchiesta per peculato e traffico di influenze che pesa sulle sue spalle e una richiesta di rinvio a giudizio dei magistrati di Firenze che lo avevano fatto arrestare il primo giugno di un anno fa. Giurlani, presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Toscana dal 2005 al 2016, era stato ...

Maltempo Pistoia : frana nel Pesciatino - evacuate 6 famiglie : Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in ...