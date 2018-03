Perché tutti parlano della reunion della Swedish House Mafia?

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore Perché ho più fame di tutti. Sto male quando altri dicono di essere migliori di me” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

Ecco Perché le coppie (normali) smettono di fare sesso. Le principali ragioni sono 5 ma non tutti le conoscono… Niente da dire? : All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se Niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e ...

“Ecco Perché non se ne va!”. Benedetta Parodi e Domenica In. La sua presenza nel programma è stata un flop e ha fatto rabbrividire tutti (anche la sorella Cristina). Dopo vari ‘me ne vado!” esce fuori il vero motivo : La stagione di Domenica In in corso è un vero flop. Gli ascolti non premiano gli sforzi delle sorelle Parodi. Cristina ce la sta mettendo troppo, ma la sua conduzione non piace e non soddisfa neanche chi fa parte del programma. In una recente intervista Claudio Lippi, ospite fisso del programma, si è tolto qualche sassolino e è lamentato di una certa ‘supremazia’ della conduttrice: “Lo spettacolo ruota tutto intorno a lei”. Insomma poco ...

Zuckerberg : «Io responsabile» Perché il caso tocca noi tutti «Facebook? Conta il profitto» : Mea culpa del n.1 del social network, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze, per profilare messaggi politico-elettorali negli Usa

Millennials : chi sono - in che anni sono nati e Perché tutti ne parlano : Millennials. Boomers. Generazione X. Chi sono in realtà? I sociologi preferiscono parlare di fasce d’età. Nelle società tradizionali, studiate dall’antropologia, esistevano gruppi specifici e rigidi per classi d’età. Ma nella società liquida contemporanea i confini sono mobili e variabili come, e soprattutto, i loro destini. I “Millennials” sono nati tra il 1981 e il 1996, prima del millennio da cui il nome, giovani ...

Perché la Blockchain piace a tutti - comprese le banche : Quando si parla di Blockchain si pensa subito al bitcoin , tema FinTech sempre sotto la lente, costantemente sottoposto ad attento e critico esame. La storia insegna che è sempre consigliabile fare ...

Perché i serial killer hanno tutti lo stesso tipo di occhiali : È stata la cronaca nera, con la sua ossessione per i dettagli, a contribuire alla feticizzazione dell'accessorio. Tra gli esempi più controversi c'è anche l'assassino dello Zodiaco, di cui esistono ...

Charlotte Crosby : la star spiega Perché Josh Ritchie è diverso da tutti i fidanzati precedenti : ... in amore vince chi fugge! Ti ricordiamo che i colleghi di Charlotte Crosby sono in onda con la 16esima stagione di Geordie Shore! Ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV ...

“I fatti non contano - le elezioni si vincono grazie alla paura” : cos’è il caso CA e Perché riguarda tutti : L'inchiesta è un vero e proprio terremoto, oltre che per il dibattito sulla sicurezza de nelle discussioni sul funzionamento degli apparati democratici e sugli strumenti attraverso i quali è possibile manipolare l'opinione pubblica e influenzare l'esito delle elezioni.Continua a leggere

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui' : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del campionato di A.

“Devono togliermi un pezzo di cervello”. Il dramma di Randi Ingerman. La modella americana ha fatto girare la testa a tutti : prima il grande successo - poi la tragedia familiare - infine ha detto addio alla carriera. Oggi racconta Perché : “Questa è la mia malattia…” : L’abbiamo conosciuta quando splendida e flessuosa prestava la sua immagine nello spot di una marca di vodka, Randi Ingerman, è stata anche un’attrice. L’americana dallo sguardo sensuale ha recitato in Sotto il vestito niente 3 e Il grande inganno di Jack Nicholson. Poi nel 2006 ha preso parte al reality show la fattoria e nel 2009 alla fiction L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi. Dopodiché è praticamente ...

Carlo Cottarelli - il premier che piace a tutti : Perché per lui Palazzo Chigi è possibile : Mentre la politica boccheggia, riesumando riti della Prima Repubblica, mentre i vincitori , Lega e M5S, cercano quadre che non si trovano e i perdenti osservano, sperando in un ripescaggio finale, ...