Perché tanta violenza nelle scuole? Ne parla il Prof Giuseppe Lavenia | Presidente

(Di giovedì 29 marzo 2018) Prendere in mano il telefonino e iniziare un video in diretta sui social, è diventato normale. E lo si fa, ormai troppo spesso, anche per documentare un’ingiustizia, come nel caso dell’insegnante che, durante una lezione con dei ragazzi di prima superiore, è stata legata alla sedia e presa a calci dagli stessi alunni.aggressività nei banchi di scuola?chi non ha partecipato attivamente allainvece di intervenire chiedendo aiuto ha schiacciato play sul suo telefonino per postare sui social quanto stava accadendo? «Il fenomeno è drammatico e solleva un tema di cui dobbiamo occuparci in tempi rapidi, riguarda le sfumature delle dipendenze da nuove tecnologie», premette, psicologo e psicoterapeuta,dell’Associazione Nazionale Di.Te. «Il bisogno che sta dietro al voler documentare tutto ha a che fare con la necessità di mantenere ...