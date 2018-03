Per un’ecologia dei rapporti umani Cari lettori | parliamone

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Correva l’anno 1972 quando Gregory Bateson diede alle stampe un testo fondamentale di cui è sicuramente – anche se inconsapevolmente – debitrice la filosofia del postumano, così come prima di essa l’ecologia profonda. Il testo è Versodella mente. In essa Bateson svolge questa teoria. L’uomo commette l’errore di pensare in modo finalizzato e trascura la natura sistemica del mondo. Per l’autore, abbiamo bisogno di appropriarci di un sapere che individui (frase bellissima) “la colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e gli aggregati”. Secondo Bateson, l’arrogante ottimismo dominante dell’uomo nei confronti della natura è causa della crisi della società di oggi. Per correggere tale errore, è necessario un cambiamento di prospettiva che, però, è qualcosa di più del cambiamento del punto di osservazione: è una ...