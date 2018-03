Per Pasqua riapre Rainbow Magicland con nuovi spettacoli

«Negozi aperti Per Pasqua e Pasquetta» : Chiesa e sindacati contro il business : Se la cronaca economica ha portato sulle pagine dei quotidiani il caso di Mediaworld dove i sindacati hanno indetto un pacchetto di scioperi proprio per protestare contro il mancato riconoscimento ...

Per Week end di Pasqua In arrivo piogge e temporali - poi bel tempo a Pasquetta : "Confermato un nuovo deciso peggioramento del tempo che interesserà soprattutto Nord e Tirreniche" " lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega " "fase clou del peggioramento ...

Pasqua : a Venezia tutti i musei aPerti e al via l'orario estivo (3) : (AdnKronos) - Nuovi orari anche per le altre sedi: da Ca’ Rezzonico (10 – 18, chiuso il martedì, chiusura biglietteria un’ora prima), con la sua celebre collezione di arte settecentesca Veneziana, comprendente artisti del calibro di Canaletto, Tiepolo, Longhi e Guardi e il suo splendido giardino, al

Pasqua : a Venezia tutti i musei aPerti e al via l'orario estivo (2) : (AdnKronos) - Saranno poi aperti dalle 10 alle 18 - eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta - i musei di Ca’ Pesaro, con il rinnovato layout della collezione permanente, comprendente la raccolta Carraro e la Sonnabend Collection, che presenta opere di grandi protagonisti dell’arte dal secondo ‘

Ragusa - scattata l'oPerazione "Pasqua sicura" : Aderendo alle direttive del Ministero dell'Interno, le Forze dell'Ordine si sono già messe al lavoro per garantire sicurezza nelle festività

Agnelli macellati Per Pasqua - i numeri diminuiscono ma restano i maltrattamenti nei macelli : La poliziotta Clarice del celebre romanzo e film Il silenzio degli innocenti (in inglese in realtà “Il silenzio degli Agnelli”) fin da piccola è rimasta turbata da una scena a cui ha assistito nel ranch in cui viveva. Ha sentito urlare e belare disperatamente gli Agnelli dalla stalla e affacciatasi furtivamente ha visto come li stessero uccidendo. Quel trauma infantile che le ha condizionato la vita viene riportato a galla da ...

AIGAE : tanti eventi Per tutto il Periodo pasquale : tanti eventi per tutto il periodo pasquale, AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) fa il punto: “Alle 20 in punto di domani, Venerdì Santo tutte le luci nelle strade e nelle case di Pennabilli, in provincia di Rimini, si spegneranno e rischiarati solo da candele e torce i figuranti si metteranno in moto, percorrendo tutto il centro storico, con partenza dalla Chiesa della Misericordia – aperta soltanto in questa ...

Tiangong 1 sta Per cadere : 'È a 200 km'. Precipiterà il giorno di Pasqua : 'Sono previsioni sostanzialmente allineate con quelle italiane, ha osservato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche ...

Fine settimana con pioggia - sole previsto Per Pasqua e pasquetta : Roma - Un profondo vortice di bassa pressione si sta approfondendo sull'Europa nord-occidentale, espandendo il suo raggio d'azione verso il Mediterraneo centro occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali orchestrerà un fronte instabile che attraverserà le nostre regioni centro settentrionali, portando maltempo in particolar modo tra venerdì e sabato. Tornerà inoltre a nevicare talora copiosamente sulle Alpi ...

AIDAA : Per Pasqua un milione di agnelli sulle tavole degli italiani : “Mancano tre giorni alla Pasqua 2018, e appare evidente oramai che il consumo di agnelli nei prossimi giorni è in forte aumento rispetto allo scorso anno: nelle previsioni degli allevatori e dei macellai finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini. Un dato – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – che va in direzione opposta rispetto a quello degli ultimi anni quando si era registrato almeno ...

Minniti : 'massima allerta Per Pasqua' : Arrestato a Torino un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Aveva pubblicato in rete un manuale dell'Isis e studiava attacchi con ...

Aperti Per Pasqua : negozi e musei non conoscono festività : Aperti per Pasqua e Pasquetta? Domenica 1 e lunedì 2 aprile in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo i principali musei, parchi archeologici...