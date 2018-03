Pensioni - un protocollo d’intesa ad hoc : Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – I nuovi strumenti per anticipare il pensionamento offrono grandi opportunità, ma non è semplice orientarsi e soprattutto valutarne la convenienza. Manageritalia e Fondazione Studi consulenti del lavoro provano a fare una risposta a questa necessità con un protocollo d’intesa ad hoc. Questo in sintesi uno dei punti fermi usciti dall’incontro ‘Nuove flessibilità di uscita anticipata dal ...