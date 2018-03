meteoweb.eu

: #Pensioni, un protocollo d'intesa ad hoc - BinaryOptionEU : #Pensioni, un protocollo d'intesa ad hoc - Adnkronos : #Pensioni, un protocollo d'intesa ad hoc -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – I nuovi strumenti per anticipare il pensionamento offrono grandi opportunità, ma non è semplice orientarsi e soprattutto valutarne la convenienza. Manageritalia e Fondazione Studi consulenti del lavoro provano a fare una risposta a questa necessità con und’intesa ad hoc. Questo in sintesi uno dei punti fermi usciti dall’incontro ‘Nuove flessibilità di uscita anticipata dal lavoro’ organizzato ieri a Roma. “Dobbiamo dare risposte – ha detto Mario Mantovani, vicepresidente Manageritalia – alla necessaria e ineluttabile flessibilità del nuovo mondo del lavoro. In questo senso, anche l’Ape e la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) sono una buona risposta a questi obiettivi e permettono una gestione più flessibile, nonostante le nuove regole, dell’uscita dal lavoro. Poi ...