Pensioni | per i professionisti la soluzione è vicina

Inps : 70 - 8% delle Pensioni inferiori a mille euro - 86% per le donne - : Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che evidenzia anche il calo del numero di contributi erogati all'1 gennaio 2018 per il settore privato: 143mila in ...

Cumulo Inps-Casse professionali : raggiunta l'intesa fra INPS e le prime Casse professionali per sbloccare i pagamenti delle Pensioni in ... : ... designati pariteticamente dalle parti ed integrati con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed uno indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la ...

Riforma Pensioni/ Sbloccato il cumulo contributivo per i professionisti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Sbloccato il cumulo contributivo per i professionisti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:34:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ I messaggi Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 marzo. I messaggi della Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni - Ape e Rita le soluzioni per evitare la Fornero Bis? Video : Gli ultimi dati emersi dalla Bce non preannunciano nulla di buono nel campo previdenziale. Le ultime notizie ad oggi sulla Riforma #pensioni fanno aleggiare l’idea di una Fornero Bis a breve per consentire alla spesa pensionistica di ‘stare in piedi’. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”, ma chiedere gia' oggi interventi sulle ...

RIFORMA Pensioni/ Usb si mobilita per l'Inps e contro la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Usb si mobilita per l'Inps e contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Esodati - un video per i 6.000 ancora senza salvaguardia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Esodati, un video per i 6.000 ancora senza salvaguardia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:24:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Patriarca : Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Patriarca: Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Esistono Pensioni anche per chi non ha mai lavorato : ecco tutti i sussidi disponibili : Lo sapevate che Esistono pensioni anche per chi non ha mai lavorato? In alcuni casi infatti, lo Stato riconosce dei sussidi finalizzati a sostenere le persone in difficoltà, delle misure a cui si può...

Pensioni anticipate - ultimissime al 26/3 : ancora pochi giorni per l'APE sociale Video : I lavoratori che desiderano fruire dell'#APE sociale hanno ancora pochi giorni di tempo a disposizione per riuscire a presentare la domanda di certificazione dei requisiti [Video] entro la prima finestra utile, che corrisponde al prossimo 31 marzo 2018. La scadenza consente l'ingresso all'interno della prima fase di monitoraggio delle risorse, così come previsto all'interno della Manovra 2018. D'altra parte, per coloro che riusciranno ad avviare ...

Pensioni - ancora bloccato il cumulo gratuito per i professionisti : Resta in stallo il cumulo gratuito delle Pensioni dei professionisti. Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra l’Inps e le Casse previdenziali sulla divisione dei costi di gestione, pari a 65 euro per ogni pensionato, l’Ente previdenziale prova a ricucire lo strappo comunicando di aver inviato un nuovo testo di convenzione alla Casse e dicendosi disponibile da subito dopo la firma a erogare le Pensioni. Leggi anche Pensioni, ...

RIFORMA Pensioni/ Assegni di reversibilità e sociali - i costi per lo Stato (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 26 marzo. Assegni di reversibilità e sociali, i costi per lo Stato. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 05:09:00 GMT)

BCE : la riforma delle Pensioni serve per non mettere a rischio i conti Video : I bilanci dei vari Paesi membri dell'#Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La #bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare to ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni [Video]. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di ...