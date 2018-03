Pensioni | INPS | il 70 | 8% è sotto i mille euro

Inps : il 70 - 8% delle Pensioni è inferiore a 1.000 euro - l'86% per donne :

Inps : 70 - 8% delle Pensioni inferiori a mille euro - 86% per le donne - : Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che evidenzia anche il calo del numero di contributi erogati all'1 gennaio 2018 per il settore privato: 143mila in ...