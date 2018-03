Pensioni | il 70% è sotto i mille euro | e per le donne è l' 86%

Pensioni - Inps : il 70 - 8% degli assegni è sotto i mille euro. Per le donne la percentuale sale all'86 - 6% : Sono 17.886.623 le Pensioni vigenti al 1° gennaio 2018 erogate dall' Inps per il settore privato . Lo rileva l'Istituto di previdenza sociale nell' Osservatorio sulle Pensioni , aggiungendo che ...

Il 70 - 8% delle Pensioni è inferiore a 1000 euro : Le pensioni private erogate dall’Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sulle pensioni appena pubblicato secondo il quale la percentuale delle pensioni fino a mille euro arriva all’86,6% per le donne. Il dato non tiene conto delle pensioni pu...

Inps : 70 - 8% delle Pensioni inferiori a mille euro - 86% per le donne - : Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che evidenzia anche il calo del numero di contributi erogati all'1 gennaio 2018 per il settore privato: 143mila in ...

Inps : 70 - 8% delle Pensioni inferiore a 1.000 euro - 86% tra le donne : Le pensioni private erogate dall' Inps nel 2018 sono 17,88 milioni. Di queste il 70,8% (cioè 12,8 milioni) sono inferiori a 1.000 euro . Lo rileva l' Inps nell'Osservatorio sulle pensioni . Tra le donne la percentuale arriva all'86,6%. Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche, con media più alta, e di quelle dello spettacolo. Si tratta di pensioni singole e non dell'importo totale spettante a ogni persona che può godere di più trattamenti.

Inps - il 70 - 8% delle Pensioni è inferiore a 1000 euro : ROMA - Rimane pressocché stabile il numero delle pensioni , ma aumenta l'importo. Le pensioni vigenti al primo gennaio 2018 erogate dall' Inps per il settore privato sono 17.886.623, circa 143.000 in ...

Pensioni - Inps : “Più del 70% degli assegni mensili privati è inferiore a 1.000 euro” : Le Pensioni private erogate dall’ Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l’ Inps nell’Osservatorio sulle Pensioni appena pubblicato secondo il quale la percentuale delle Pensioni fino a mille euro arriva all’86,6% per le donne. Il dato non tiene conto delle Pensioni pubbliche (con la media di importo molto più alta) e di quelle dello spettacolo. Bisogna ricordare ...

Pensioni - via libera al cumulo gratuito : non penalizzati 700mila lavoratori : 'Stimiamo che siano circa 700.000 i lavoratori' non pensionati interessati dal cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni. A dirlo il presidente dell'Inps Tito Boeri, presentando col ...