Al primo gennaio 2018 leper il settore privato erogate dall'Inps sono 17.886.623, circa 143.000 in meno rispetto all'inizio del 2017. Lo ha rilevato l'Inps. La spesa complessiva annua è pari a 200,5 mld: +1,57% rispetto al 2017. Il 70.8%, cioè 12,8 mln di trattamenti, sono inferiori ai 1.000 euro e la percentuale dellefino a 1.000 euro arriva all'86,6% per le donne. Ed è boom per leanticipate rispetto all'età di vecchiaia: +25,35% rispetto al 2016.(Di giovedì 29 marzo 2018)