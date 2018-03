Pensione lavori usuranti | domanda entro il 1Â° maggio

Pensione anticipata lavori usuranti - le domande entro il 1° maggio Video : Scadono il 1° maggio i termini per la presentazione della domanda di #Pensione anticipata per i lavoratori soggetti a #lavori usuranti secondo le novita' introdotte con la legge di bilancio 2017 che ha previsto alcune semplificazioni rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero del 2011. Ricapitoliamo di to quali sono i requisiti per l’accesso al beneficio e le modalita' presentazione della domanda per l’accertamento del possesso dei requisiti ...

Edilizia : sindacato Unia chiede sosPensione lavori per freddo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bonus mobili - lavori in condominio - fondi Pensione : i nuovi dati nel 730 : In arrivo informazioni più dettagliate all’agenzia delle?Entrate. Al debutto anche le rette per l’iscrizione agli asili nido e le donazioni al Terzo settore...

Pensione a 67 anni - firmato il decreto che salva i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

In Pensione a 67 anni - firmato il decreto che 'salva' i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

Stop età Pensione per 15 lavori - firmato decreto : Ora è ufficiale. È stato firmato il decreto attuativo che esenta quindici categorie di lavoratori , che svolgono compiti particolarmente gravosi, dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019 .

In Pensione a 67 anni - firmato il decreto che 'salva' i 15 lavori gravosi dall'aumento dell'età : 'firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più ...

In Pensione a 67 anni? Firmato il decreto che «salva» i 15 lavori gravosi - Ecco tutte le professioni esentate : Adesso è ufficiale. Le 15 categorie di lavori gravosi individuate nei mesi scorsi da governo e sindacati, dalle maestre d'asilo ai muratori, saranno esentate dall'aumento dell'età pensionabile che ...