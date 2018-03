Pelonzi PD | Ama | 60 MLN in più ma Roma è sporca

romadailynews

(Di giovedì 29 marzo 2018)– Antongiulio, Consigliere del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “In Ama e’ tutto inversamente proporzionale. Mentre i costi del piano finanziario aumentano di circa 60 milioni di euro, la qualità del servizio diminuisce. Lavori dati in affidamento anziché fatti in economia. Bandi disertati dalle società del settore perché ritengono l’azienda poco solvibile. Come e’ successo per lo smaltimento del Fos dove nessuna ditta ha partecipato. “Di contro i cassonetti sono sempre più strapieni. Sacchetti e cartoni occupano i nostri marciapiedi, già poco praticabili per le buche. La raccolta differenziata nel libro dei sogni pentastellato e’ in stallo. Queste le gravide conseguenze della inefficiente gestione della società Ama sotto la guida della Raggi e della sua Assessora Montanari”. “La ...