Pedro Pascal in Wonder Woman 2 e tanti altri ruoli al cinema per l’ex Javier Peña di

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ci sarà spazio anche perin2, il sequel del film che lo scorso anno a sorpresa ha sbancato i botteghini nonostante abbia diviso la critica (821 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, 412 solo sul mercato interno statunitense).A dare notizia è stato lo stesso attore che ha raggiunto la grande popolarità con Game of Thrones e Narcos, condividendo su Instagram l'annuncio dato dalla rivista Variety che parla del suo ingresso nel cast del film in un ruolo chiave, al momento ancora top secret. La Warner Bros sta lavorando intensamente al sequel di, che uscirà il prossimo anno.ha lavorato a numerosi film fin dal suo debutto in tv nello show fantasy di HBO nel ruolo di Oberyn Martell: di recente è stato nel cast di Kingsman The Golden Circle e avrà un ruolo nel sequel di The Equalizer. L'attore ha già lavorato in precedenza ...