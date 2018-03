Pd | Richetti | rischia estinzione | ora primarie per leader

calcioweb.eu

: Richetti (PD). Il partito rischia l'estinzione. Sia Lega che il M5S ci usano per mandarsi i messaggi -… - Agenpress : Richetti (PD). Il partito rischia l'estinzione. Sia Lega che il M5S ci usano per mandarsi i messaggi -… - FantiniValerio : RT @rosadineve: E Matteo Richetti riconferma l' importanza delle Primarie - N36volpe1973 : Parla Matteo Richetti: 'Il Pd rischia l'estinzione, servono le primarie' #EstinzionePD -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma, 29 mar. (AdnKronos) – “Il Pdl’” e può ritrovare il suo popolo solo ripartendo dall’opposizione, con una “traversata nel deserto” e un segretario incoronato dalle. La ricetta è del senatore dem Matteo, che in un’intervista al Corriere della Sera si dice pronto a correre per il Nazareno. “Sia il M5S che la Lega usano il Pd per mandarsi i messaggi”, osserva, che non si riconosce “nelle letture bizzarre di chi, nel mio partito, dice che gli elettori ci hanno mandato all’opposizione. Noi dobbiamo fare opposizione perché il nostro progetto di Paese é alternativo e incompatibile rispetto a quello di Grillo e Salvini”. “Trovo aberrante pensare che – dice il senatore dem – se il M5S non trova i voti della Lega, noi dobbiamo metterci i nostri. La sola ...