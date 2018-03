Pd | Renzi | L' opposizione ci farà bene

Diktat di Renzi e Orfini : "Il Pd sta all'opposizione" : Matteo Renzi sul ruolo del Pd in questa partita per la formazione del nuovo governo ha le idee chiare. Per il segretario dimissionario, i dem devono stare all'opposizione : 'La situazione politica è chiara: il Pd starà all'opposizione. E stando all'opposizione potrà dare un aiuto al Paese portando un clima di civiltà e rispetto del Governo che nei nostri confronti purtroppo non c'è ...

Renzi ribadisce : Pd all'opposizione - la chiarezza ci farà bene : Noi stiamo con la scienza, non con chi lotta contro i vaccini. Noi siamo per il lavoro, non per l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Noi siamo per abbassare le tasse a chi ha bisogno, non ...