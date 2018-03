Pd | Matteo Renzi | ' Siamo all' opposizione | ci farà bene Ora li chiamano ' accordi di

Matteo Richetti - l'allarme del renziano al Pd : 'Avanti così e ci estinguiamo' : Il destino del Partito democratico dopo la gestione di Matteo Renzi e il disastroso risultato alle elezioni del 4 marzo è praticamente appeso a un filo. Ne è certo il renziano Matteo Richetti che, sul ...

Matteo Renzi - peloso elemosiniere : In questi anni il Paese è stato in balia di un giglio dimostratosi più tracotante che magico, che ha fatto dell'autoreferenza il suo dogma, ignorando intenzionalmente il mondo reale che, fuori dal ...

Matteo Renzi - la telefonata furibonda a Tommaso Nannicini : 'Come osi? Come ti permetti?' : Crisi di nervi continua nel Partito democratico, che martedì soltanto all'ultimo ha raggiunto un compromesso sui capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Graziano Delrio e Andrea Marcucci . ...

Scafarto torna in servizio - nessun complotto contro Tiziano e Matteo Renzi : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. La Procura di Roma annuncia ricorso in Cassazione - Per i giudici del Tribunale del Riesame non c'è stato alcun complotto contro Tiziano Renzi e suo figlio ...

Consip - Riesame : Scafarto torna in servizio - nessun complotto contro Tiziano e Matteo Renzi : Scafarto, che aveva ricevuto un provvedimento di sospensione di un anno, può tornare in servizio. La Procura di Roma farà ricorso in Cassazione - Per i giudici del Tribunale del Riesame non c'è stato ...

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci capigruppo a Camera e Senato : una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...

Matteo Renzi perde il potere in diretta. Rivolta Martina - come umilia il capo del Pd : Il segretario reggente Maurizio Martina ha il coraggio di sfidare apertamente Matteo Renzi , mettendone di fatto in dubbio il ruolo di guida politica. L'ex premier, a proposito delle strategie ...

Matteo Renzi - esordio al Senato/ Il saluto con Bossi : “ora starò zitto - chiedete a Martina non a me” : Matteo Renzi, debuttante all'esordio al Senato: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi e saluta Umberto Bossi(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Matteo Renzi DEBUTTA AL SENATO/ Pronto per commissione Difesa o Cultura : “ora starò zitto per due anni” : MATTEO RENZI, DEBUTTAnte all'esordio al SENATO: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi, «stallo Romani? Non so nulla»(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:15:00 GMT)

I genitori di Matteo Renzi cambiano idea e non si presentano dal pm per farsi interrogare : Un cambio di idea, di programma, all'ultimo momento avrebbe determinato ieri la decisione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, di non presentarsi davanti ai magistrati per farsi interrogare. È quanto si ricostruisce oggi in ambienti inquirenti dopo che ieri i due coniugi, indagati per emissione di fatture false dalla procura di Firenze, non si sono presentati dal pm Christine von Borries che li aspettava ...

Matteo Renzi - esordio al Senato/ "Sto zitto per due anni" : stallo su nomina Romani - "io non so nulla…" : Matteo Renzi, debuttante al Senato: 'ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?'. Ex segretario Pd 'trama' con Berlusconi, tra Romani e...

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Renzi - esordio al Senato/ “Sto zitto per due anni” : stallo su nomina Romani - “io non so nulla…” : Matteo Renzi, debuttante all'esordio al Senato: "ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?". Tra selfie e battute, l'ex segretario Pd "trama" con Berlusconi, «stallo Romani? Non so nulla»(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Il debutto di Matteo Renzi al Senato : debutto di Matteo Renzi al Senato. Il segretario dimissionario del Pd a Palazzo Madama per la prima seduta della nuova legislatura aperta dal presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita, ...