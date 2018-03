Paura a San Pietro | caduti calcinacci

Calcinacci cadono nella basilica di San Pietro : Paura ma nessun ferito : paura a San Pietro per la caduta di alcuni Calcinacci, per fortuna nessuno ferito tra i tanti turisti che affollano la basilica vaticana.

Basilica di San Pietro - si stacca un pezzo d’intonaco : Paura ma nessun ferito : Il danno ad un pilastro nella cappella, affollata di gente, dove è conservata la Pietà di Michelangelo. Immediato l’intervento degli operai della Fabbrica che hanno messo in sicurezza la porzione che ha ceduto

Alessandra Amoroso : «Oggi che non ho più Paura del successo» : Da fuori, il successo può dare l’impressione di essre qualcosa di straordinario, ma per chi lo vive sulla propria pelle non sempre è così. Lo ha sperimentato Alessandra Amoroso, che per accettare il fatto di essere diventata famosa ha impiegato un bel po’ di tempo. «All’inizio è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia», ha raccontato la cantante a Verissimo, «Io non voglio avere l’immagine della star». ...

Paura a Monteverde (Roma). Auto non si ferma all'alt - carabiniere spara e ferisce due passanti : Spari a Roma nel quartiere Monteverde, in via Ozanam. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in occasione di un controllo a un'Auto da parte di una pattuglia dei carabinieri. Ferite due passanti.Secondo Il Messaggero, una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria, ma l'Auto non si è arrestata all'alt e ha invece tentato di investire uno dei ...

LAURA PAUSINI/ Alla conduzione di Sanremo? "In quel ruolo avrei troppa Paura" : LAURA PAUSINI, in vista della pubblicazione del nuovo disco "Fatti Sentire", rivela di aver detto "no" Alla conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo. Ecco i motivi del suo rifiuto....(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:06:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 : Arnaud Demare fa Paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

Il Papa visita la comunità di sant'Egidio : mondo pieno di Paura - straniero visto come nemico : Il mondo è pieno di paura e lo straniero è visto come nemico. Lo ha sottolineato il Papa, che nel pomeriggio di domenica è andato in visita alla comunità di sant'Egidio, a Trastevere. La comunità celebra ...

Parigi Nizza - Paura per Alessandro De Marchi Video : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della #Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. #Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...

Parigi Nizza - Paura per Alessandro De Marchi : Si sono vissuti lunghi momenti di paura durante la settima e penultima tappa della Parigi Nizza, la frazione più impegnativa con l’arrivo in quota di Valdeblore La Colmiane. Alessandro De Marchi era all’attacco insieme al compagno di squadra Nicholas Roche e ad altri corridori. Il friulano ha sbagliato una curva ed è volato in una scarpata facendo temere il peggio. Per fortuna poi la situazione si è rivelata molto meno grave di quanto poteva ...

Cassano : 'Piango Astori - ingiusto morire così. Anch'io ho avuto Paura' : L'attaccante barese ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera : 'Davide Astori è una persona a modo, sempre gentile, incapace di dire una parola fuori posto, uno che sa stare al mondo. ...

Porto San Giorgio. Pulmino finisce fuori strada in A14 : tanta Paura ma nessun ferito grave : L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10 in A14, direzione Sud, poco dopo l'uscita del casello di Fermo-Porto San Giorgio Un Pulmino del Centro Sportivo Univeritario di Ancona mentre ...