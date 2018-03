Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (3) : (AdnKronos) - Nuovi orari anche per le altre sedi: da Ca’ Rezzonico (10 – 18, chiuso il martedì, chiusura biglietteria un’ora prima), con la sua celebre collezione di arte settecentesca Veneziana, comprendente artisti del calibro di Canaletto, Tiepolo, Longhi e Guardi e il suo splendido giardino, al

Pasqua : a Venezia tutti i musei aperti e al via l'orario estivo (2) : (AdnKronos) - Saranno poi aperti dalle 10 alle 18 - eccezionalmente anche il lunedì di Pasquetta - i musei di Ca' Pesaro, con il rinnovato layout della collezione permanente, comprendente la raccolta Carraro e la Sonnabend Collection, che presenta opere di grandi protagonisti dell'arte dal secondo

Pasqua : Venezia - Associazione albergatori 'a Jesolo segnali positivi' : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - "Anche per le festività della Pasqua il movimento degli italiani conferma il trend di crescita rilevato sin dall'inizio dell'anno e, più recentemente, in riferimento alle settimane bianche". Le parole sono di Bernabò Bocca, il presidente di Federalberghi, a commento

Pasqua : Venezia - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione e repressione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nella settimana delle vacanze Pasquali il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto vedrà impiegati 650 operatori, di cui 70 nella giornata della domenica di Pasqua e altrettanti in quella del Lunedì dell'Angelo; 20 saranno le pattuglie che assicureranno la presenza

Pasqua : Venezia - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione e repressione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E' di ieri l'ultimo impegno sul fronte prevenzione della Polizia Ferroviaria: nell'operazione denominata "Stazioni sicure" sono stati attuati una serie di controlli straordinari a passeggeri, bagagli e relativi depositi, con l'utilizzo anche del metal-detector

Pasqua : Cav Venezia - 3 giorni bollino giallo su A4 - Passante e Tangenziale : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - Le Concessioni Autostradali Venete sono pronte per fronteggiare l'incremento dei transiti previsti durantele feste Pasquali e in particolare per domani, giovedì 29 e venerdì 30 marzo, oltre che per lunedì 2 aprile, al rientro. Punto particolarmente sensibile sarà la barriera

Pasqua : Cav Venezia - 3 giorni bollino giallo su A4 - Passante e Tangenziale : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – Le Concessioni Autostradali Venete sono pronte per fronteggiare l’incremento dei transiti previsti durantele feste Pasquali e in particolare per domani, giovedì 29 e venerdì 30 marzo, oltre che per lunedì 2 aprile, al rientro. Punto particolarmente sensibile sarà la barriera di Venezia- Mestre a Villabona, anche perché sono in corso lavori di riqualificazione di tre piste di esazione manuale in uscita, ...

Pasqua : a Venezia occupato 85% camere negli hotel : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - La neve in montagna e le piste da sci ancora tutte aperte, le tensioni internazionali sull'asse America, Russia e Medio Oriente, il calendario che ha fatto cadere le festività Pasquali in largo anticipo rispetto al solito. Non sarà tutto esaurito negli hotel dell'Associazione

Pasqua : Venezia - a Jesolo feste senza alcool : E’ stata firmata dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, l’ordinanza che vieta la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e demaniali nella zona del Lido di Jesolo, in occasione delle festività Pasquali. Il provvedimento emesso dall’amministrazione è volto a garantire la tranquillità e la sicurezza di cittadini ed ospiti nei giorni delle festività della Pasqua e prevenire possibili episodi come la ...

