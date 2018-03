Pasqua | il pediatria | arruolati 4 milioni di “nonni-sitter” | no ai compiti sì all’uovo

meteoweb.eu

: DALLA CNA UOVA DI PASQUA AI BAMBINI RICOVERATI A PEDIATRIA DELL'AQUILA - abruzzoweb : DALLA CNA UOVA DI PASQUA AI BAMBINI RICOVERATI A PEDIATRIA DELL'AQUILA - orvietosport : La staffetta Orvieto Runners porta le uova di Pasqua Chianelli in Pediatria – OrvietoSport -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il lungo stop delle vacanzeli si tradurrà in superlavoro per un esercito di nonni. “Saranno circa 4quelli con nipoti da zero a 14 anni che, con la loro attività di baby-sitter, faranno risparmiare circa un miliardo di euro alle famiglie italiane. Stimo che un nonno su tre si ritroverà a occuparsi dei nipoti in questi giorni, e il record spetterà ai liguri, impegnati al 42,4%“. Parola del pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che promuove l’uovo dima ribadisce all’AdnKronos Salute la sua contrarietà allo svolgimento deidurante le vacanze. “Bambini e adolescenti – sostiene – non devono fare assolutamente idurante le vacanze: le scuole chiudono non per mandare in ferie gli insegnanti, ma far riposare gli alunni. Per il ...