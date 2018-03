Pasqua | come si calcola la data

Luna Blu nel cielo di Pasqua. Quando e come vederla : A Pasqua tenete gli occhi al cielo: sabato 31 marzo brillerà la seconda e ultima Luna Blu del 2018. Secondo la tradizione anglosassone viene definita Luna Blu la seconda Luna piena apparsa nello stesso mese. L'evento si è verificato l'ultima volta nel 1999 e non si ripeterà prima del 2020.Il nome non è un richiamo al colore assunto dal disco Lunare, che risulterà bianco pallido. Lo spettacolo sarà dunque ...

Milan - Mirabelli : "Rinnovo di Gattuso come regalo di Pasqua" : Tutto pronto per il rinnovo di Gennaro Gattuso, parola di Mirabelli. C'è di più, il direttore rossonero adesso fissa anche una data per quello che sarà "un regalo di Pasqua", come dichiarato a margine ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX/ Oggi 28 marzo 2018 : previsioni - come ci avviciniamo alla Pasqua? : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 28 marzo 2018. previsioni segno per segno: la Vergine riprende in mano la situazione. Bilancia chiamata a non abbattersi e non mollare(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Meteo Pasqua e Pasquetta 2018 : come sarà il tempo nel weekend delle festività Pasquali : Prima di arrivare ai due giorni festivi, lo Stivale sarà toccato da una nuova perturbazione che porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord. Per Pasqua e Pasquetta, però, si prospetta un rapido miglioramento. Anche se durante il Lunedì dell'Angelo non mancheranno le piogge.Continua a leggere

Pasqua : attenzione all’acquisto di uova e colombe - ecco come “evitare fregature” : In vista della Pasqua il Codacons diffonde i consigli utili ai consumatori che, nei prossimi giorni, saranno alle prese con l’acquisto dei prodotti tipici Pasquali. “Per fare acquisti sicuri ed evitare eccessi o fregature – spiega l’associazione – è sufficiente seguire alcune regole base; anche nella scelta di uova di cioccolato e colombe occorre prestare massima attenzione, tenendo conto che prodotti di qualità devono ...

Come utilizzare le uova di Pasqua avanzate : Come utilizzare le uova di Pasqua avanzate: le ricette che vi consentiranno di riciclare la cioccolata delle uova di Pasqua per preparare dolci, torte, biscotti e tante delizie per il palato. (altro…) The post Come utilizzare le uova di Pasqua avanzate appeared first on Idee Green.

