«Pappa e Ciccia» | boom di ascolti per il revival e Trump si congratula

Da «Lebowski» al ritorno con « Pappa e Ciccia» - epopea di John Goodman : Questa intervista è tratta dal numero 12 di Vanity Fair in edicola dal 21 marzo 2018 Dopo neanche cinque minuti di chiacchierata, quando ancora stiamo parlando del tempo, John Goodman mi dà forse la migliore definizione della sua personalità: «Sa, posso trovare mille cose di cui lamentarmi, è quello che mi riesce meglio». Nello specifico, si riferisce a quanto sia seccante prendere la metropolitana a New York perché fuori fa freddo, ma dentro «è ...

« Pappa e Ciccia» - il trailer di un revival immune dal tempo : «La famiglia che assomiglia a tutti noi, che vive come tutti noi, che ride come nessun’altra». Così, nel primo trailer disponibile online, è segnato il ritorno dei Conner. Di quel caotico gruppo umano, capace negli Stati Uniti anni Novanta, spettacolarizzare la quotidianità della working class. I Conner sono tornati, «con il vecchio cast e nuovi episodi». Pappa e Ciccia è tornato, pronto ad andare in onda il 27 marzo ...

Pappa e Ciccia - come sono diventati : il trailer della decima stagione : Durante la serata di premiazione dei 90esimi Academy Awards, la ABC ha svelato il trailer con le immagini della decima stagione della serie tv Roseanne, conosciuta in Italia con il titolo di Pappa e Ciccia che negli Stati Uniti andrà in onda il 27 marzo. Il video contiene Clips mostra Roseanne che urla a Dan per assicurarsi che non sia morto (ricordiamo che la nona e ultima stagione andata in onda si concludeva con Roseanne che svelava che Dan ...