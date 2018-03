Pappa e Ciccia | boom di ascolti e Trump si congratula con Roseanne Barr

blogo

(Di giovedì 29 marzo 2018) Clamoroso e sorprendente successo negli Stati Uniti per il ritorno di, meglio conosciuto in Italia con il titolo di, tornata in onda con una decima stagione da nove episodi a 21 anni di distanza dall'ultimo episodio del 1997. 18 milioni di spettatori con il 5,2 di rating nella fascia di pubblico tra i 18 e i 49 anni, hanno seguito i primi due episodi in onda sulla ABC.Tra gli spettatori c'era anche il Presidente Donaldche ha chiamato la protagonista, autrice della serie tv ma soprattutto una dei pochi personaggi pubblici apertamente schierati dalla parte di. Da navigato esperto di televisione, per anni mattatore di The Apprentice, sempre attento aglisi è volutore con l'amica per il grande risultato ottenuto.prosegui la letturadisicon...