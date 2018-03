: Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco - ilpost : Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco - SkyTG24 : Papa Francesco: 'Un mafioso non può dirsi cristiano' - vaticannews_it : #Papa: siate preti di strada, vicinanza è chiave dell’evangelizzazione - Vatican News -

Ilsi è recato al carcere di Regina Coeli per la consueta cerimonia della lavanda dei piedi. E, parlando della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene", ha confidato ad alcuni detenuti di doversi sottoporre ad un intervento agli occhi. "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimofare l'intervento", ha detto.(Di giovedì 29 marzo 2018)