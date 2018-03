Papa Francesco confessa | “Ho un problema agli occhi | mi opererò l’anno prossimo”

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Vaticano smentisce intervista di Scalfari a Papa Francesco/ “Inferno non esiste” : ma Bergoglio non l’ha detto : Vaticano smentisce l'intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco su Repubblica: "L'inferno non esiste" e altre frasi sulla creazione, Bergoglio non le ha mai dette. Il caso(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:28:00 GMT)

Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco : È la terza volta che succede, in pochi anni The post Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a papa Francesco appeared first on Il Post.

Vaticano - tra Scalfari e Papa Francesco una conversazione privata - non un'intervista : Papa Francesco ha "ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano la Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista". Lo afferma una nota della sala stampa della Santa Sede a proposito dell'incontro del Papa con Eugenio Scalfari."Quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal ...

Cosa ha detto Papa Francesco ai sacerdoti : Città del Vaticano, 29 mar. , askanews, 'Bisogna stare attenti a non cadere nella tentazione di farsi idoli di alcune verità astratte': lo ha detto il Papa nel corso della messa crismale a San Pietro ...

“Ratzinger è morto” - bufala contro Papa Emerito/ Francesco fa visita a Benedetto XVI ma si diffonde fake news : "Papa Ratzinger è morto": la bufala contro il Papa Emerito. Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Santa Pasqua ma si diffonde la fake news sul web(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:23:00 GMT)

Papa Francesco : “I mafiosi che si dicono cristiani di cristiano non hanno nulla. Finiranno male” : mafiosi e corrotti non possono dirsi cristiani: portano la morte nell’anima e hanno il cuore pieno di “putredine“. Non usa giri di parole Papa Francesco nell’udienza generale in piazza San Pietro prima del Triduo Pasquale: “Devo dire una cosa dolorosa – ha detto Bergoglio – ci sono i cristiani finti, quelli che dicono ‘Gesù è risorto’ ma vivono una vita corrotta e questi cristiani finti ...

Papa Francesco : "Un mafioso non può dirsi cristiano" : Papa Francesco: "Un mafioso non può dirsi cristiano" Nell'udienza generale il Santo Padre ha condannato duramente i mafiosi: "Si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri. Siamo tutti peccatori ma chi vive nella corruzione finirà male" Parole chiave: ...

Papa Francesco : “I mafiosi non possono dirsi cristiani. Finiranno male” : Papa Francesco nel corso dell'udienza generale ha parlato della differenza tra peccato e corruzione: "Tutti siamo peccatori. Ma il corrotto fa finta di vivere una vita nuova. Per non andare lontano pensiamo ai cosiddetti cristiani mafiosi: di cristiano non hanno nulla. Finiranno male". E sulla Pasqua: "Da qui incomincia l'annuncio alla missione".Continua a leggere

Papa Francesco : 'Un mafioso non può dirsi cristiano' - : Nell'udienza generale il Santo Padre ha condannato duramente i mafiosi: "Si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri. Siamo tutti peccatori ma chi vive nella corruzione finirà male"...

Papa Francesco : un mafioso di cristiano non può avere nulla : Papa Francesco ha lanciato un nuovo monito contro le mafie, avvertendo che un mafioso di cristiano "non può avere nulla". "Ci sono i cristiani finti", ha detto il Pontefice all'udienza generale, "quelli che dicono Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Gesù sono nella vita nuova ma vivo una vita corrotta'. Questi cristiani finti finiranno male", ha ...

Papa Francesco : "Guai ai cristiani mafiosi : sono finti - finiranno male" : Papa Francesco si scaglia contro i "cristiani mafiosi": "Ci sono i cristiani finti, quelli che dicono Gesù è risorto, io sono stato giustificato da Gesù sono nella vita nuova ma vivo una vita corrotta. Questi cristiani finti finiranno male"."Tutti siamo peccatori", ha spiegato il Pontefice durante la tradizionale udienza generale del mercoledì, "Ma il corrotto fa finta di vivere una vita nuova. Per non andare lontano pensiamo a casa. Ai ...