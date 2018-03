Papa ai sacerdoti | non trasformare le verità astratte in idoli

Papa Francesco ai sacerdoti “Non fate pagare la messa” : «La messa non si paga. Se vuoi fare un’offerta falla, ma non si paga». Papa Francesco , nell’aula delle udienze in Vaticano, solleva lo sguardo dal discorso preparato e parla a braccio rivolgendosi ai fedeli. L’argomento della sua catechesi è la preghiera eucaristica, cuore della messa, che accompagna la consacrazione del pane e del vino. È l’occasi...

Il Papa ai sacerdoti : Basta fare pagare le Messe per i morti : Le Messe, anche e soprattutto quelle in onore dei defunti, sono e devono essere gratuite: Papa Francesco lo ricorda con severità, in un nuovo affondo contro la pratica di fare pagare le celebrazioni eucaristiche, specialmente in suffragio delle anime dipartite."Il sacrificio di Cristo è gratuito- ha spiegato il Santo Padre nel corso dell'udienza generale - Niente e nessuno è dimenticato nella preghiera eucaristica. La Messa non si ...