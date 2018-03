: #Papa: siate preti di strada, vicinanza è chiave dell’evangelizzazione - Vatican News - vaticannews_it : #Papa: siate preti di strada, vicinanza è chiave dell’evangelizzazione - Vatican News - Avvenire_NEI : Messa del Crisma/diretta. Il Papa ai preti: «Siate vicini alla gente» - Gianluca_Teseo : #PapaFrancesco nella Santa Messa del Crisma, parla dei 'preti di strada', colui che: Parla con tutti, coi grandi, c… -

"Non è andare contro la legge guardare l'adultera negli occhi come ha fatto il Signore nel Vangelo." E' uno dei passi dell'omelia diFrancesco nel corso della messa crismale a San Pietro nella quale i sacerdoti rinnovano le promesse fatte all'ordinazione. "Bisogna avere un atteggiamento che permetta al peccatore di guardare avanti,non indietro" prosegue ilrivolgendosi al clero. "Bisogna stare:non cadere nella tentazione di farsi idoli diastratte;l'usa parole evangeliche come un vestito,ma non tocca il cuore".(Di giovedì 29 marzo 2018)