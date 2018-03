Paok | il presidente con la pistola non la passa liscia | squalificato 3 anni

Grecia - Paok Salonicco : entrò in campo armato di pistola : squalifica di 3 anni per il presidente : Grecia, Paok Salonicco- Ricordate il presidente del Paok Salonicco,Ivan Savvidis, il quale entrò in campo armato di pistola per protestare dinanzi ad un gol annullato alla sua squadra? La Lega calcio Greca, dopo il folle gesto, ha deciso squalificare i per tre anni il presidente. Per il club greco, inoltre, è stata disposta anche una multa da 100mila euro […] L'articolo Grecia, Paok Salonicco: entrò in campo armato di pistola: squalifica ...

Grecia - il presidente del Paok si scusa : 'Non dovevo entrare in quel modo' : 'Non c'è nulla di positivo, oltre alle conseguenze finanziarie è un provvedimento che mette a repentaglio il nostro sistema calcio, per questo abbiamo chiesto al ministro dello Sport di far ripartire ...

Paok - il presidente chiede scusa : 'Siamo ostaggi di un calcio malato' : TORINO - Il presidente del Paok Salonicco Ivan Savvidis chiede ufficialmente scusa per aver interrotto domenica il match contro l'Aek irrompendo sul terreno di gioco con una pistola nella cintura. L'...

Paok Salonicco - il presidente Savvidis chiede scusa : 'Reazione emotiva causata dagli eventi' : Così il presidente è sceso in campo con una pistola nella fondina, come si vede nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. Il presidente del PAOK avrebbe poi rivolto frasi minacciose e molto ...

Paok Salonicco - le scuse del presidente : "Dispiaciuto - noi ostaggi di calcio malato" : L'invasione di campo con tanto di mano appoggiato sulla pistola ha lasciato a bocca aperta tutti. Ora Ivan Savvidis torna sul quella serata e si scusa Il comunicato stampa Il presidente del club greco ...

Grecia - il presidente del Paok irrompe in campo con una pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.