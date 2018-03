Pallavolo | Playoff Scudetto Maschili e Femminili | giorni | orari e dirette tv

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Siamo arrivati ad un periodo cruciale e ricco di appuntamenti, sia per quanto riguarda idella Superlega maschile che per la serie A1 femminile: se non vuoi perdere nemmeno una gara è meglio segnarti tutte le date, glie gli incontri che sono in programma nei prossimidal 28 Marzo fino al 2 Aprile. 28 Marzo 2018 - ore 20,30 Busto vs Monza diretta Rai e Lube vs Modena nessuna diretta tv Mercoledì 28 Marzo, in diretta tv sul canale Raisport visibile sul digitale terrestre e su satellite, si affronteranno per la decisiva gara 3 dei quarti di finale le squadre della Legavolley femminile Unet E work Busto Arsizio e Saugella Team Monza, dopo che in gara 2 la squadra di Busto Arsizio è andata ad espugnare il campo di Monza imponendosi in trasferta con il punteggio di 1 a 3. La partita da dentro o fuori iniziera' alle 20,30 e dara' alla vincitrice ...