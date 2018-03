Owen lascia Grey’s Anatomy per Teddy alla fine della stagione? Video sneak peek

optimaitalia

: #TGIT Owen lascia #GreysAnatomy per Teddy alla fine della stagione? Video sneak peek dall'episodio 14x17… - OptiMagazine : #TGIT Owen lascia #GreysAnatomy per Teddy alla fine della stagione? Video sneak peek dall'episodio 14x17… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Anche il personaggio diGrey'sal terminequattordicesima? La domanda è lecita dopo la diffusione dellodall'episodio 14x17.Dopo quasi 10 stagioni potrebbe finalmente concretizzarsi la storia train Grey's14x17, come mostra lodell'episodio dal titolo One day like this in onda giovedì 29 aprile marzo su ABC negli Stati Uniti.Ilche anticipa il diciassettesimo episodio mostra i due in un momento di intimità mentre parlanoloro vita e di quello che stanno vivendo: non è chiaro cosa sia successo prima tra loro, ma tuttointendere che finalmente siano stati insieme per la prima volta dopo tanti anni di sentimenti sopiti.I dubbi diperò riguardano il futuro: cosa ne sarà di loro quando il chirurgo tornerà a Seattle e soprattutto cosa ne saràsua vita in Germania se mai ...