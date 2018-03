Otto e mezzo | Lilli Gruber tradita dalla tosse La conduttrice non riesce a salutare

La7 : Lilli Gruber ha la tosse e chiude Otto e mezzo a gesti (Video) : Lilli Gruber ha la tosse a Otto e mezzo e chiude la puntata così… Il video Lilli Gruber ha un attacco di tosse improvvisa ed è costretta a chiudere Otto e mezzo…a gesti. E’ quanto successo a La7 nella puntata che è andata in onda ieri sera, mercoledì 28 marzo 2018. Sul finale della trasmissione, […] L'articolo La7: Lilli Gruber ha la tosse e chiude Otto e mezzo a gesti (Video) proviene da Gossip e Tv.

Quando Casellati parlò di Ruby come nipote di Mubarak. Otto e mezzo diffonde un video del 2011 dell'allora sOttosegretaria alla Giustizia : Nel 2011, intervistata da Lilli Gruber su La7 a Otto e mezzo sul caso Ruby, Elisabetta Casellati affermò che il presidente egiziano Mubarak, durante un incontro ufficiale, menzionò la nipote Ruby all'allora premier italiano Silvio Berlusconi. È quanto si legge in un comunicato di Otto e mezzo che, in allegato, diffonde il video con l'estratto dell'intervista dell'allora sOttosegretaria alla Giustizia.#Ottoemezzo Nella ...

Casellati - quando a Otto e Mezzo diceva : “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ufficiale” : Nella puntata di Otto e Mezzo dell’11 aprile 2011, l’allora sOttosegretaria alla Giustizia Maria Elisabetta Casellati, oggi Presidente del Senato, affermò che il Presidente egiziano Mubarak, durante un incontro ufficiale, menzionò la ‘nipote’ Ruby all’allora premier italiano Silvio Berlusconi. L'articolo Casellati, quando a Otto e Mezzo diceva: “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della nipote in un incontro ...

Travaglio e le “puttanate” della Casellati sui processi di Berlusconi - appena condannato. Lo scontro a Otto e Mezzo : La neoeletta presidente del Senato, la Berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le ...

Marco Travaglio contro Elisabetta Casellati - la lite a Otto e Mezzo sui processi di Berlusconi : In passato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata del centrodestra alla presidenza del Senato, si è scontrata con Marco Travaglio durante una puntata di Otto e Mezzo su La7. Oggetto del duello il processo Mediatrade e la condanna di Silvio Berlusconi.Dopo un lungo batti e ribatti e varie interruzioni, Travaglio ha sbottato: "Mi dispiace ma chiudo qui. È impossibile restare, qui non si può interloquire. Ogni frase viene interrotta dalla ...

PoliziOtto difende due commesse aggredite due rumeni : preso a bottigliate in testa sviene in mezzo alla strada : Violenza vicino Pistoia. Questa mattina un ispettore di polizia libero dal servizio è stato aggredito da due giovani romeni che, probabilmente ubriachi, stavano importunando le commesse di...

Cologno al Serio - sOtto sequestro la villa da mezzo milione di euro di Ferdi Hudorovic : Zero reddito, ma una super villa. Ora, sequestrata. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, a parziale conclusione di indagini patrimoniali condotte d'intesa con la Direzione distrettuale ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sOtto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno c’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

Lilli Gruber - record d'ascolti nella puntata post elezioni per Otto e Mezzo : share senza precedenti : Il dibattito post elettorale porta bene a Lilli Gruber . Su La7 Otto e Mezzo con ospiti Alessandro Sallusti, Massimo Cacciari e Marco Travaglio ha interessato 2.733.000 spettatori , share del 9.6%, . ...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Otto e Mezzo - video scontro sui migranti : il sostegno degli elettori : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:56:00 GMT)

“Vieni qui - lasciati stringere”. Il commovente abbraccio di Kate Middleton. In mezzo alla folla - la duchessa nota una persona a lei familiare e non resiste dal correrle incontro - lasciandosi andare sOtto gli occhi di tutti. E si scopre chi era quella donna misteriosa : Un abbraccio emozionante, che i paparazzi hanno puntualmente immortalato e che ha fatto il giro del web commuovendo tanti utenti, soprattutto quelli che seguono tutto l’anno con passione le vicende di casa Windsor e dei loro beniamini. Parliamo dell’incontro tra la sempre amatissima Kate Middleton, per la terza volta in dolce attesa e pronta quindi ad allargare ulteriormente la famiglia costruita insieme al suo principe ...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Video Otto e Mezzo - leader FdI : “suo marito prende soldi Ue per migranti” : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: Video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Giorgia Meloni sclera a Otto e Mezzo. Sindrome da accerchiamento : “Tutti contro di me - è ‘na sessione de spinning” : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra Giorgia Meloni, candidata di Fratelli d’Italia alla presidenza del Consiglio, e l’attrice Monica Guerritore sul tema dell’immigrazione. Guerritore osserva: “Io penso che il suo discorso tocchi le corde più basse delle persone”. E la leader di FdI sbotta: “Mi scusi, ma non le consento di dire questo. Si chiama giustizia sociale, ma quali corde basse? Come vi permettete? Io sto facendo un ragionamento sensato e ...

MONICA GUERRITORE CONTRO GIORGIA MELONI/ Otto e Mezzo - la sfuriata : “basta parlare per luoghi comuni!” : GIORGIA MELONI, MONICA GUERRITORE: la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 01:35:00 GMT)