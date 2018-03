Ossa umane a Porto Recanati Nel cimitero degli invisibili ritrovata forse

huffingtonpost

: Ossa umane trovate a Porto Recanati, forse di una 15enne scomparsa nel 2010 - Agenzia_Ansa : Ossa umane trovate a Porto Recanati, forse di una 15enne scomparsa nel 2010 - RaiNews : Trovate ossa umane a Porto Recanati, vicino all'edificio fatiscente dell'Hotel House. Potrebbero appartenere a una… - repubblica : Porto Recanati, trovate ossa umane appartenenti a più cadaveri [news aggiornata alle 23:42] -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un", migranti irregolari i cui corpi non sono mai stati reclamati. Tra i resti umani trovati in un casolare abbandonato a due passi dal degradato Hotel House di, in provincia di Macerata, potrebbe esserci anche il cadavere di una 15enne bengalese, la cui denuncia di scomparsa risale ad otto anni fa. Questo, in sintesi, il parziale quadro investigativo sul ritrovamento, oggi pomeriggio, di alcunedurante un controllo di routineuomini della Guardia di Finanza.Ulteriori scavi, condotti dai vigili del fuoco, hanno fatto emergere dal terreno ulteriori frammenti di- tra cui anche un cranio - appartenenti a quattro o cinque cadaveri. I resti sono stati rinvenuti in diversi punti nei pressi di un casolare abbandonato vicino all'enorme grattacielo in cui vivono nel più totale degrado più di duemila persone. Un ...