Orari e scaletta dei 5 Seconds Of Summer a Milano il 29 marzo | restrizioni e ultimi

Scaletta Evanescence a Milano il 19 marzo - unico concerto in Italia al Teatro Arcimboldi : biglietti e Orari : Evanescence a Milano stasera, lunedì 19 marzo 2018, per l'unico concerto in programma in Italia quest'anno. Il gruppo è atteso al Teatro degli Arcimboldi di Milano dalle ore 21.00 per una data evento che si preannuncia sold out. Su TicketOne.it i biglietti per gli Evanescence a Milano risultano non disponibili ma ancora pochissimi posti potrebbero essere in vendita presso la cassa del Teatro Arcimboldi, questa sera, poco prima dell'inizio ...

Orari e scaletta dei Thirty Seconds To Mars a Roma - il 16 marzo al Pala Lottomatica per The Monolith Tour 2018 : Al via stasera venerdì 16 marzo la prima data dei Thirty Seconds To Mars a Roma: la band sarà in concerto al Pala Lottomatica di Roma in occasione del Monolith Tour 2018. Il Tour è partito il 12 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera e farà tappa anche nel nostro Paese per due concerti eventi imperdibili: il 16 marzo i Thirty Seconds To Mars sono attesi al Pala Lottomatica di Roma, mentre il 17 marzo saranno all'Unipol Arena di ...

Scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : Orari e ultimi biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...

Scaletta di Giorgia a Milano - concerti del 7 e 8 marzo per l’Oronero Live Tour : Orari e biglietti in prevendita : Prosegue al Mediolanum Forum di Assago coi due concerti di Giorgia a Milano l'Oronero Live Tour, la serie di 6 esclusivi appuntamenti dal vivo partiti con il doppio Live del 2 e 3 marzo al PalaLottomatica di Roma. Il nuovo mini-Tour nei palazzetti passa da Milano con le due date del 7 e 8 marzo per poi concludersi a Padova lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena. Il nuovo Tour a supporto dell'album Oronero Live è l'occasione per ...

Scaletta concerti di Liam Gallagher a Milano e Padova il 26 e 27 febbraio - Orari e biglietti per le uniche date italiane : I concerti di Liam Gallagher a Milano e Padova del 26 e 27 febbraio rappresentano le uniche date italiane del nuovo tour dell'ex frontman degli Oasis. L'As You Were Tour che sta portando in giro per l'Europa il talentuoso e dannato co-fondatore della band inglese di maggior successo a cavallo tra i due secoli prende il nome dall'album rilasciato lo scorso 6 ottobre su etichetta Warner Music, il suo progetto di debutto come artista ...

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio : brani in scaletta - Orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...