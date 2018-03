Ora l' Inps rifà i calcoli Il reddito di cittadinanza può costare 38 miliardi

Pensione casalinghe Inps : si può ricevere dai 57 anni - ecco cosa fare già da Ora Video : E’ stata riconfermata anche per il 2018 la #Pensione casalinghe, ovvero la possibilita' di richiedere una Pensione di vecchiaia per quelle persone che non hanno svolto un lavoro retribuito bensì hanno preferito dedicarsi alla cura della famiglia e della casa. In questo modo l’#Inps garantisce anche a queste persone un reddito fisso mensile. Per il 2018 la Pensione potra' essere richiesta gia' dal 57esimo anno di eta' della casalinga o del ...

Pensione casalinghe Inps : si può ricevere dai 57 anni - ecco cosa fare già da Ora : E’ stata riconfermata anche per il 2018 la Pensione casalinghe, ovvero la possibilità di richiedere una Pensione di vecchiaia per quelle persone che non hanno svolto un lavoro retribuito bensì hanno preferito dedicarsi alla cura della famiglia e della casa. In questo modo l’Inps garantisce anche a queste persone un reddito fisso mensile. Per il 2018 la Pensione potrà essere richiesta già dal 57esimo anno di età della casalinga ( o del casalingo) ...

“Vi racconto la storia di mio figlio Matteo - malato e morto a 26 anni - ignOrato dall’Inps” : Matteo Galasso è morto a soli 26 anni dopo una lunga malattia: sua madre Grazia ha raccontato la sua storia, e la beffa subita dopo una visita all'Inps che dopo un tumore alle ossa e un trapianto di cuore ha avuto il coraggio di abbassare dal 100% all'80% la percentuale di invalidità di questo ragazzo.Continua a leggere

BRINDISI.CISL - CAPOraLATO : ACCELERARE ISTITUZIONE CABINA DI REGIA PRESSO L'INPS DI BRINDISI : ... sul territorio BRINDISIno, non solo di repressione ma anche di deterrenza per questi fenomeni malavitosi e criminosi, testimoniata dalla serie di recenti casi di cronaca riguardanti i colpi sferrati ...

INPS Milano : sedi - indirizzi degli uffici - Orari e numero verde di telefono : Oggi vedremo insieme alcune delle sedi degli uffici INPS di Milano, con i loro indirizzi, recapiti telefonici ed orari di apertura e chiusura al pubblico. uffici INPS di Milano: sedi, indirizzi, orari, numeri e recensioni Come molti di voi sicuramente sapranno, l’INPS, ovvero l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha molte sedi in tutta Italia. Oggi andremo a vedere alcune di quelle che si trovano nel capoluogo Lombardo. Se scrivessimo ...

Pensioni - l'Inps a caccia dei contributi di un milione di lavOratori : L 'Inps dichiara che sono incomplete o inesatte le informazioni contributive che riguardano oltre un milione di lavoratori dipendenti in attività . Per questo, le amministrazioni fanno i conteggi a ...

Inps : a gennaio ancOra giù ore cig - -43 - 3% su anno : In particolare, le ore di cassa ordinaria autorizzate sono calate -13,8% e quelle relative alla straordinaria del 47,2% (anche se su base mensile rialzano la testa, +6,6%). Quanto alla cig in deroga la riduzione tendenziale è stata dell'87,5%

Inps : ore Cig ancOra in calo a gennaio : 11.32 Continua a scendere a gennaio il numero di ore autorizzate di cassa integrazione. Sono state infatti 17,3 mln,in calo del 43,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, quando furono 30,5 mln. Lo ha rilevato l'Osservatorio mensile sui flussi Cig dell'Inps. Le ore di Cassa ordinaria autorizzate sono diminuite del 13,8%; quelle relative alla straordinaria del 47,2%,nonostante su base mensile abbiano fatto registrare un aumento del 6,6%. ...

Data prima prova concorso INPS per 365 funzionari il 9 febbraio : Orario pubblicazione avviso anche per banca dati? : E' il giorno della verità per il concorso INPS per 365 funzionari per la Data della prima prova scritta della selezione pubblica: in quale orario oggi 9 febbraio sarà pubblicato l'avviso relativo a questo primo appuntamento comprensivo delle sedi individuate per gli esami? Qualcosa dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, a meno di un rinvio della decisione dell'ente che pure potrebbe essere possibile. Allo stesso modo c'è grande attesa per ...

Pensioni - per i lavOratori precoci arrivano gli assegni Inps : Pensioni, buone notizie per i lavoratori precoci: l'Inps ha dato inizio alle procedure di liquidazione delle pensione anticipata in favore di chi ha iniziato a lavorare prima della maggiore...

Si diede fuoco all'Inps : "Ora ho riscoperto la vita" : "Trasformare l'astio e il rancore in amore e disponibilità verso il prossimo". E' questa la lezione che ha tratto Concetta Candido dalla sua...

Pensioni ultimissime news al 26/1 su promesse elettOrali - Inps - precoci e minime Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 26 gennaio 2018 vedono arrivare una nuova presa di posizione dal Presidente dell'#Inps Tito Boeri in merito alle promesse di flessibilita' previdenziale che emergono dal dibattito elettorale [Video]. Nel frattempo dallo stesso istituto arrivano anche importanti aggiornamenti sulle procedure riguardanti il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci. Dalla UIL si chiede invece di prore l'opera di ...

Del lavoro si parla poco nella campagna elettOrale : ci pensa l'Inps mostrando che cresce solo quello determinato : Diminuiscono i rapporti a tempo indeterminato. Il ministro dell'Economia Padoan sottolinea come sempre più giovani emigrino in cerca di opportunità di occupazione fuori dall'Italia

