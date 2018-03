Ora Di Maio accusa il Pd | Si sottrae al confronto

AncOra braccio di ferro Di Maio-Salvini ma il dialogo prosegue : Roma, 29 mar. , askanews, Continua il braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: il capo politico del M5s rivendica per sè l'incarico a formare un governo, mettendo sul piatto i voti al M5s ...

Flat tax - l'ipocrisia di Di Maio. Ora è meglio non parlarne : La Flat tax? meglio metterla sotto il tappeto, non sia mai che da polvere diventi un polverone. E così il Movimento 5 Stelle arriva persino a silenziare anni di improperi ed ettolitri di inchiostro pur di non rischiare di aggiungere un ostacolo lungo il cammino verso l'agognato governo. Se Salvini non si esime dal valutare la proposta principale dei grillini, cioè il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio, invece, della tassa ad aliquota fissa ...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : Ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Salvini e Di Maio trovino intese sul programma - le coalizioni pre-elettOrali sono ormai ininfluenti : Signor Salvini, tocca a lei decidere ora: cosa è più importante a questo punto, tenere in piedi un accordo che, di fatto, non ha raggiunto la maggioranza sufficiente dei suffragi per essere proseguito oppure assecondare rispettosamente l’impegno di servire il popolo cercando una via capace di dare alla nazione un governo e delle riforme veramente in linea con ciò che richiede una società libera ma proiettata verso un futuro capace di ...

Salvini vs Di Maio : è sfida per i voti mancanti per la maggiOranza : Secondo alcuni osservatori Matteo Salvini potrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito di Salvini alcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano ...

Salvini smonta Di Maio 'Dove trovi 90 parlamentari per la maggiOranza Accordi da fare prima' : Nel lento percorso di avvicinamento alle consultazioni al Quirinale con Mattarella, per i giocatori della partita 'nuovo governo' è un altro giorno di schermaglie tattiche. Che risentono, ovviamente, ...

Dopo le tensioni con Salvini Ora Di Maio vuole parlare con tutti - anche col Pd : Al via i primi incontri tra M5s e i capigruppo di tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale. Il leader dei pentastellati sarebbe pronto a giocare una nuova partita sulla formazione del ...

Di Maio e Salvini Ora si scontrano. Ma non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

Di Maio Ora attacca Salvini : "Il premier lo devo fare io" : Non si placa la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tema del contendere è la premiership. Dopo che il grillino ha espresso la volontà di fare lui il capo del governo, il leghista ha detto chiaramente che metterla in questi termini rischia soltanto di far saltare il banco. "Non puoi andare al governo dicendo 'o io o niente' altrimenti che discussione è? Se Di Maio dice 'o io o nessuno' sbaglia, perché a oggi è nessuno", ha tuonato ...

"Per Di Maio e Salvini Ora c'è da sporcarsi le mani" : "Non farei drammi" dopo il risultato delle elezioni, "nessuno ha vinto" a causa delle legge elettorale e ora "c'è da sporcarsi le mani, abbandonare l'idealità e avere senso pragmatico" per trovare una formula di governo, la più concreta delle quali sembra quella tra M5S e Lega. Parola di Denis Verdini, leader di Ala, intervistato da Circo Massimo su Radio Capital."In Parlamento tre forze si dividono di fatto i seggi, ...