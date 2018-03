Ora Berlusconi si mette di traverso Ecco la vendetta di FI contro la Lega

Andrea Scanzi : 'Se l'elettOrato vede Berlusconi con il M5S - il Movimento è finito' : Andrea Scanzi: 'Il ruolo di Berlusconi per certi versi è decisivo. Ma l'elettorato del M5S non accetterebbe neanche mezzo ministro Berlusconiano'. 29 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Cattelan - Amanda Lear e EPCC. Dai Beatles a Berlusconi : “AllOra non era in politica - notavi già…”. “No - non ero il suo tipo” : Dopo aver calcato negli ultimi anni i palcoscenici dei teatri di Francia, Amanda Lear è tornata sul piccolo schermo del nostro paese e per farlo ha scelto il salotto di #EPCC. Ospite ieri sera di E poi c’è Cattelan, il late night show in onda su Sky Uno HD, la modella, attrice, presentatrice e pittrice ha giocato a “Io sono leggenda” con il conduttore Alessandro Cattelan. Di foto in foto, la Lear ha passato in rassegna una vita ...

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allOra ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Centrodestra : Rotondi - oggi 27 marzo - prevedo ancOra impegno lungo Berlusconi : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “oggi è il 27 marzo e inizia il venticinquesimo anno dalla vittoria di Berlusconi del ’94, praticamente le nozze d’argento degli italiani con Silvio. prevedo un impegno ancora lungo di Berlusconi a dispetto delle prefiche impegnate in salmi sul suo declino politico”. Lo afferma Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione cristiana.“Fui il primo democristiano ad aprire a Silvio ...

Ruby ter - Berlusconi ancOra a processo a Milano : a giudizio anche quattro olgettine : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche quattro olgettine nel...

Centrodestra : Salvini - Berlusconi ancOra a lungo leader di Fi : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi, nell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, ha dimostrato di avere perfettamente idea di cosa vada fatto e di avere il controllo del suo movimento. Penso che continuerà ad essere il leader di Forza Italia ancora a lungo”. Così Matteo Salvini ai microfoni de Giornale radio su Rai Radio1. L'articolo Centrodestra: Salvini, Berlusconi ancora a lungo ...

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? ElettOrato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...