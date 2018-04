Opere d’arte e polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Opere d’arte e polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Opere d’arte e polizze assicurative : ecco come funzionano : Il mondo dell’arte è un settore particolare. Il valore delle Opere e degli oggetti d’arte è in genere piuttosto elevato. Anche se non tutti possiedono Opere milionarie nel proprio salotto, molti di noi conservano preziosamente pezzi d’arte dal valore comunque importante per le quali una comune assicurazione casa non è sufficiente. Per questo motivo […]

Opere d’arte trafugate a L’Aquila dopo il sisma ritrovate in costiera amalfitana : Grandi tele e pale d'altare trafugate da mercanti d'arte erano finite in alcune ville di lusso della costiera amalfitana. Tra loro una tela attribuita persino a Guido Reni, oltre a diverse pale sottratte da due chiese della provincia dell'Aquila chiuse dopo il sisma del 2009.Continua a leggere

Roma : 37 Opere d’arte recuperate dal mercato clandestino : Roma: Identificati dai Carabinieri ricettatori e collezionisti senza scrupoli Roma – I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato 37... L'articolo Roma: 37 opere d’arte recuperate dal mercato clandestino proviene da Roma Daily News.

Migliori sfondi smartphone Android : i più belli con Opere d’arte - animali e natura via app (download) : Chi è stanco dell'aspetto del proprio smartphone Android, potrebbe essere interessato a nuovi sfondi da visualizzare sul suo display in ogni momento: magari quelli a disposizione del proprio device non bastano e alla caccia del più bello di cui vantarsi con amici e parenti, ecco che corre in aiuto il Play Store con una serie di applicazioni divise per tema dei soggetti protagonisti delle immagini da fissare sullo schermo. In questo articolo, ...

«Ecco come trasformo il mio eczema in Opere d’arte» : Quando il suo eczema esplode, tutto quello che Bronya Humphreys può fare è aspettare, applicare un po’ di crema idratante e rassicurare tutti i suoi fan di Instagram – che sono 70.800 – che tornerà presto a postare le foto dei suoi make up artistici. Quando la trentenne inglese era incinta della figlia Luna, ha sviluppato la depressione prenatale e, per superarla, ha cominciato a dedicarsi al make up. Quando la bimba è nata, l’eczema è ...