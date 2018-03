Operazione internazionale anti phishing | oltre 100 vittime italiane

“Green Pride” 2018 : riconoscimenti a tre best practice italiane in e-mobility - turismo sostenibile e coOperazione internazionale : La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, e ZapGrid, progetto sviluppato dalla E.S.Co. G.M.T. S.p.A., presieduta da Gianfranco Nicolé, hanno consegnato oggi, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, i primi tre “Green Pride” 2018, in occasione dell’evento dedicato a “Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: ...