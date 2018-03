Operaio muore cadendo da un traliccio

Toscana.Cade da traliccio - muore Operaio : 20.00 Un operaio di 52 anni, napoletano, è morto in un incidente sul lavoro a San Godenzo nel Mugello (Firenze). L'uomo è caduto da un'altezza di 4 metrio mentre stava lavorando ad un traliccio di una società telefonica. L'operaio lavorava per una ditta esterna alla società di telefonia. La struttura e l'area dove è avvenuto l'incidente sono state poste sotto sequestro.

Bologna - Operaio muore folgorato sulla linea elettrica ferroviaria/ Terza morte sul lavoro in due giorni : Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:38:00 GMT)

Bologna - Operaio 56enne muore folgorato Lavorava alla linea elettrica ferroviaria : Un operaio è morto la scorsa notte mentre Lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di bivio Navile, alla periferia di Bologna. L’incidente è avvenuto intorno all’1.40: l’uomo, un 56enne originario di Napoli, è stato folgorato da una forte scarica. Lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel. Per accertare cause e dinamica precisa dell’accaduto è stata avviata un’inchiesta ...

