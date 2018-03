Operai morti a Livorno Lorenzo | 25 anni | aveva scelto il lavoro del padre | “Un ragazzo

Operai morti Livorno - cordoglio e rabbia : 19.06 "Vicinanza e cordoglio " per la morte di due Operai nell'esplosione avvenuta al porto di Livorno è stata espressa dal premier Gentiloni al sindaco Nogarin. Di "tragedia immane",parla Nogarin,"più forte del dolore in questo momento è solo la rabbia . Tutto questo è inaccettabile".La Cgil parla di "preoccupante inversione di tendenza per la sicurezza sui posti di lavoro"."Salute e sicurezza devono essere priorità nazionale", dice ...

Morti due Operai dopo l'esplosione di un serbatoio nel porto di Livorno : Tragedia al porto industriale di Livorno dove due operai sono Morti in un'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 in un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri. Si tratta di due ...

Livorno - Operai morti in esplosione : pm indaga per disastro colposo : La procura di Livorno ha aperto un fascicolo relativo all'esplosione avvenuta al porto industriale, in un serbatoio all'interno di un deposito. Nello scoppio sono morti due operai, Nunzio Viola, di 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, di 25. L'indagine è per disastro colposo, al momento a carico di ignoti.