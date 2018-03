Open Fiber si allea con Sky che nel 2019 potrebbe vendere connettività in fibra

Sky e Open Fiber si alleano : sulla fibra una nuova pay tv digitale : Accordo per sfruttare l'infrastruttura in fibra ottica e trasmettere contenuti video in alternativa al satellite. L'avvio dall'estate del 2019

Sky e Open Fiber si alleano : sulla fibra una nuova pay tv digitale : Sky e Open Fiber siglano un’alleanza per servizi che viaggiano sulla fibra ottica. La pay tv e la società che sta cablando il Belpaese lanceranno dall’estate del 2019 un pacchetto di offerte legate alla rete a banda larga. A cominciare dalla televisione digitale, che per Sky affiancherà l’offerta via satellite. Mentre Vivendi e Mediaset sono finite in tribunale per il contezioso su Premium, anche se non si esclude un accordo, ...

Sky Italia e Open Fiber per il lancio di un servizio via fibra a partire dall'estate 2019 : Sky Italia e Open Fiber annunciano un accordo per il lancio di un servizio via fibra a partire dall’estate 2019 che ha l’obiettivo di accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della Pay Tv. Questo servizio via fibra andrà ad affiancarsi a quello via satellite. Grazie a questo accordo Sky beneficerà dei vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber - FTTH, Fiber-To-The Home - nelle ...

Open Fiber : 49 cantieri aree bianche : ANSA, - ROMA, 24 MAR - Sono solo 49 su 7.042 , pari allo 0,7% del totale, i progetti di Open Fiber in esecuzione nei comuni oggetto del primo bando Infratel per portare la fibra nelle aree bianche del ...

CDP ed Enel danno pieno sostegno al progetto industriale di Open Fiber : Teleborsa, - CDP ed Enel , in qualità di azionisti di Open Fiber , "smentiscono ogni illazione circa i cambiamenti di strategia sul finanziamento del piano d'investimento della società. Il processo di ...

CDP ed Enel danno pieno sostegno al progetto industriale di Open Fiber : CDP ed Enel , in qualità di azionisti di Open Fiber , "smentiscono ogni illazione circa i cambiamenti di strategia sul finanziamento del piano d'investimento della società. Il processo di negoziazione ...

Tlc : MoU tra Open Fiber e Business Sweden : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Open Fiber ha sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) che definisce i termini e le condizioni per l’avvio di una partnership industriale strategica con Business Sweden, l’organizzazione pubblico-privata svedese, compartecipata dal Governo e dal consorzio di aziende Swedish Association of Enterprises, che nasce con l’obiettivo di cogliere opportunità a livello mondiale per costruire ...

Tlc : MoU tra Open Fiber e Business Sweden (2) : (AdnKronos) – Open Fiber e Business Sweden condividono l’impegno per una trasformazione digitale sostenibile nei rispettivi Paesi, in particolare nel campo dell’FTTH (Fiber To The Home), la fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle case degli utenti. Open Fiber dispone infatti della più vasta rete FTTH in Italia, mentre in Svezia le reti in fibra ottica sono diffuse da oltre 15 anni, con un modello di ...

Open Fiber : convenzione con Busto Arsizio - investimento di 10 mln (3) : (AdnKronos) - Open Fiber è infatti un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. L’azienda punta a garantire la copertura delle maggi