Omicidio Neri | nuovo appello della mamma all’assassino | “Confessa e libera Ale” | Video

Omicidio Neri - corteo per chiedere verità : Pescara - Un corteo ha sfilato in serata di ieri sotto una fitta pioggia nelle vie centrali di Pescara per chiedere la verità sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale. Ad organizzarlo è stata la madre del ragazzo, Laura Lamaletto, intervenuta insieme a parenti e amici. "Cerco la verità per Ale - ha spiegato la donna - ma ...

Omicidio Alessandro Neri - ancora giallo a Pescara : si segue la pista della gelosia : ancora mistero sul delitto di Alessandro Neri, il 29enne trovato morto alla periferia di Pescara lo scorso 8 marzo. Dopo aver accantonato l'ipotesi del delitto per l'eredità familiare, si fa avanti la pista sentimentale ma nulla al momento è confermato. La mamma scrive al Papa: "Ti chiedo di intercedere e di aiutarmi: non più violenza nella mia famiglia".Continua a leggere

L'Omicidio di Alessandro Neri tra i misteri di famiglia e personaggi oscuri Video : Nessun nome sul registro degli indagati ed un mistero che si infittisce: è il caso di Alessandro Neri, il giovane 29enne scomparso dalla sua casa di Spoltore ,in provincia di Pescara, lo scorso 6 marzo e ritrovato ucciso con due colpi di pistola, [Video] uno al torace ed uno alla testa, vicino ad un cimitero del capoluogo abruzzese. Alessandro apparentemente aveva una vita serena e priva di grossi problemi, non coincidenti con la dinamica del ...

L'Omicidio di Alessandro Neri tra i misteri di famiglia e personaggi oscuri : Nessun nome sul registro degli indagati ed un mistero che si infittisce: è il caso di Alessandro Neri, il giovane 29enne scomparso dalla sua casa di Spoltore ,in provincia di Pescara, lo scorso 6 marzo e ritrovato ucciso con due colpi di pistola, uno al torace ed uno alla testa, vicino ad un cimitero del capoluogo abruzzese. Alessandro apparentemente aveva una vita serena e priva di grossi problemi, non coincidenti con la dinamica del crimine: ...

Alessandro Neri - Omicidio Pescara/ Dubbi sull’alibi del cugino e sull’auto bruciata (Chi l’ha visto) : Alessandro Neri, omicidio Pescara: il caso resta ancora irrisolto e ricco di Dubbi, dall'alibi del cugino all'auto bruciata e compattata. Il giallo stasera a Chi l'ha visto.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:32:00 GMT)

Omicidio Neri - la pista della Meriva e il mistero della salma 'bloccata' : E pare ne avesse tante frequentazioni, alcune di queste di sicuro inserite in quegli ambienti di tifo che nel recente passato hanno offerto svariate pagine di cronaca nera e violenza ed anche con ...

Pescara - Omicidio Alessandro Neri/ Analisi su auto bruciata : ipotesi faida familiare - ma non ci sono indagati : omicidio Alessandro Neri a Pescara: l'Analisi sull'auto bruciata prosegue con i Ris, mentre si pensa ad una faida familiare come possivile movente. Non ci sono indagati ufficiali però(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Omicidio Neri - la mamma agli amici : aiutatemi a trovare il killer : "aiutatemi a trovare l'assassino di Alessandro". Un grido di dolore della madre Laura, deciso ma senza voglia di vendetta ma solo di giustizia, ha spezzato il silenzio dopo la messa per dare l'ultimo saluto ad...

Omicidio Neri - l’appello di mamma Laura : “Aiutatemi a trovare il killer” : Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” La cerimonia si è svolta senza la salma del giovane che è ancora a disposizione degli inquirenti Continua a leggere L'articolo Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” proviene da NewsGo.

Omicidio Neri - l’appello di mamma Laura : “Aiutatemi a trovare il killer” : Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” La cerimonia si è svolta senza la salma del giovane che è ancora a disposizione degli inquirenti Continua a leggere L'articolo Omicidio Neri, l’appello di mamma Laura: “Aiutatemi a trovare il killer” proviene da NewsGo.

Omicidio Neri - l'appello di mamma Laura al funerale : 'Aiutatemi a trovare il killer' : Centinaia di palloncini bianchi e azzurri per ricordare Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ucciso con due colpi di pistola e ritrovato l'8 marzo scorso lungo il greto del torrente Vallelunga, ...

Omicidio Neri - la mamma agli amici : aiutatemi a trovare il killer : Pescara, 17 mar. , askanews, Centinaia di palloncini bianchi e azzurri hanno ricordato oggi pomeriggio, nella stracolma chiesa San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore , Pescara, nel funerale ...

Omicidio Neri - l'ultimo saluto ad Alessandro con una messa : Centinaia le persone che hanno preso parte alla messa. Il feretro non è presente in Chiesa. Proseguono intanto le indagine per risalire ai killer del giovane freddato con due colpi di pistola e ritrovato l'8 marzo in un canale alla periferia di Pescara

Omicidio Neri - la lente degli inquirenti su macchine di famigliari : Pescara - Erano nelle disponibilità di una serie di persone, tra cui i familiari della vittima, due automobili sequestrate dai Carabinieri di Pescara nell'ambito delle indagini sull'Omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia del capoluogo adriatico. I due veicoli, un'Audi e una Mercedes, sono entrambi intestati ...