Olimpiadi : Zaia - rispettiamo regole ma verificheremo che tutti le abbiano rispettate : Verona, 29 mar. (AdnKronos) – “Noi siamo sempre rispettosi delle regole e ligi ai regolamenti e alle procedure. Le rispetteremo fino in fondo ma, al contempo, vigileremo e verificheremo che tutti le abbiano rispettate in questa partita per la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026”. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, commentando la comunicazione inviata dal Coni al Cio rispetto alle ...

Olimpiadi : Zaia scrive a Malagò - confermo sostegno Veneto a Cortina Dolomiti : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – “E’ mia premura confermarle con la presente il forte e convinto sostegno della Regione del Veneto alla manifestazione d’interesse della città di Cortina d’Ampezzo alla candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali per l’edizione 2026″. Comincia con questa frase una lettera inviata oggi dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia al Presidente del Coni Giovanni ...

Olimpiadi : Zaia - ci batteremo allo stremo per candidatura Dolomiti Unesco (2) : (AdnKronos) - "Un complesso -sottolinea il Presidente del Veneto- che può vantare infrastrutture già esistenti, moderne e ai massimi livelli tecnici, tanto da essere ogni anno protagoniste delle più importanti manifestazioni degli sport della neve, a cominciare dalla Coppa del Mondo di Sci, ciò che

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 (2) : (AdnKronos) - Rossi e Kompatscher hanno confermato a Zaia l’interesse e la possibilità di mettere a disposizione impianti e strutture esistenti dei propri territori per ospitare il grande evento sportivo: anche l’utilizzabilità di tali risorse dovrà trovare compiuta valutazione nel dossier che dovrà

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si sono incontrati stamane a Venezia. Numerosi gli argomenti affrontati dai tre presidenti: dalle possibili collaborazioni sul fronte infrastrutturale e viabilistico, ai temi dei trasporti e dell’acqua e più in generale ai ...

Olimpiadi 2026 - Zaia : entro la prossima settimana candidatura Veneto - : Il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta firmerà la delibera di interesse. Sulla possibilità per Milano il sindaco Sala vuole garanzie dal Coni. E a Losanna Malagò incontra il ...

Olimpiadi : Zaia - grazie a Federalberghi per sostegno a candidatura Dolomitica : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘E’ confortante constatare come importanti categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano reagito all’unisono, come un sol uomo, alla volontà di avanzare la nostra candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026″. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta l’iniziativa degli albergatori delle due Regioni ...