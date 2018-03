Olimpiadi | Zaia | ci batteremo allo stremo per candidatura Dolomiti Unesco 2

Olimpiadi : Zaia - ci batteremo allo stremo per candidatura Dolomiti Unesco : Venezia, 29 mar. (AdnKronos) - “Non mi stupisce che si parli di Milano e Torino quali candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, anche perché, al momento, quelle giunte dalle due città sono le uniche manifestazioni d’interesse -cioè la richiesta di un territorio di essere valutato dal Cio

Olimpiadi : incontro Zaia - Rossi e Kompatscher su candidatura Dolomiti 2026 : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si sono incontrati stamane a Venezia. Numerosi gli argomenti affrontati dai tre presidenti: dalle possibili collaborazioni sul fronte infrastrutturale e viabilistico, ai temi dei trasporti e dell’acqua e più in generale ai ...

Olimpiadi : Zaia - per Invernali 2026 si scrive Cortina si legge Dolomiti : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘L’Olimpiade delle Dolomiti, che, nel nome di Cortina, sappia superare confini provinciali e regionali, mettendo insieme l’enorme e vario patrimonio ambientale, culturale e organizzativo di tante comunità, capaci di unirsi per proporre una seria, consapevole, equilibrata e lungimirante candidatura di un evento sportivo di risonanza mondiale”. Ribadendo questa prospettiva e questi ...

Olimpiadi 2026 - Zaia : entro la prossima settimana candidatura Veneto - : Il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta firmerà la delibera di interesse. Sulla possibilità per Milano il sindaco Sala vuole garanzie dal Coni. E a Losanna Malagò incontra il ...

Olimpiadi : Zaia - grazie a Federalberghi per sostegno a candidatura Dolomitica : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘E’ confortante constatare come importanti categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano reagito all’unisono, come un sol uomo, alla volontà di avanzare la nostra candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026″. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta l’iniziativa degli albergatori delle due Regioni ...

Olimpiadi 2026 - Sala : “Scelta spetta al Coni”. Zaia rilancia : “Noi ci siamo - Giochi low cost” : La partita delle candidature per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è quanto mai aperta. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato oggi che non candiderà il capoluogo lombardo: “Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. “Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto Sala – ma al ...

Olimpiadi 2026 : Zaia - impatto zero si può : ANSA, - VENEZIA, 13 MAR - "Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall'amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli ...

Olimpiadi : Zaia - impatto zero è realizzabile : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Comprendo fino in fondo le perplessità espresse dall’amico Arno Kompatcher, con il quale ho parlato più volte della questione delle Olimpiadi invernali sulle Dolomiti. Egli esprime timori che sono anche i miei, nel senso che, come ho chiaramente detto fin dall’inizio, organizzare un’Olimpiade o grandi eventi in territori dall’immenso valore paesaggistico e pregio naturalistico, ...