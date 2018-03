Olimpiadi | Pd Veneto | asse Di Maio-Salvini schiaccia il Veneto

Olimpiadi : Finco (Lega) - Veneto pronto a ospitare il grande evento (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Veneto – spiega l’esponente della Lega Nord – sarebbe in grado di organizzare le Olimpiadi ‘a impatto zero’, ovvero senza andare a consumare ulteriore terreno o costruire nuovi impianti. La nostra Regione, infatti, già oggi può vantare numerose strutture e impianti ch

Olimpiadi : Finco (Lega) - Veneto pronto a ospitare il grande evento : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - Il Capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, annuncia “di aver presentato in Consiglio regionale una Risoluzione a sostegno della candidatura del Veneto come sede olimpica per i giochi invernali del 2026”. “Siamo pronti a ospitare le O

Candidatura del Veneto alle Olimpiadi invernali 2026. Pozza : 'Invito tutto il sistema a sostenerla' : Il Veneto, infatti, è da sempre fortemente impegnato nei temi dello sport, della responsabilità sociale del territorio e del rapporto armonico tra infrastrutture e ambiente, nell'attenzione alla ...

Olimpiadi : Unioncamere Veneto - sostenere candidatura delle Dolomiti : Venezia, 23 mar. (AdnKronos) - Il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza e l’intero Sistema camerale Veneto "appoggiano con convinzione e concretezza la proposta del Governatore Luca Zaia di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 sulle Dolomiti venete sollecitando a fare squadra le Provi

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Olimpiadi invernali 2016 - la italiana si gioca in pianura. Tra Torino - Milano e il Veneto... : Per il sindaco Sala la sua città ha le carte in regola. Il governatore Zaia ha confermato che la settimana prossima la sua giunta formalizzerà l'ok alla candidatura -

Olimpiadi 2026 - Zaia : entro la prossima settimana candidatura Veneto - : Il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni la Giunta firmerà la delibera di interesse. Sulla possibilità per Milano il sindaco Sala vuole garanzie dal Coni. E a Losanna Malagò incontra il ...

Anche il Veneto vuole ospitare le Olimpiadi 2026 : Con il progetto di organizzarle sulle Dolomiti in collaborazione con l’UNESCO, ma ci sono di mezzo Trento e Bolzano (oltre a Torino) The post Anche il Veneto vuole ospitare le Olimpiadi 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi : Cdv - Comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Olimpiadi invernali 2026: dopo i No degli altoatesini, tutti i Comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto. La posta in gioco è molto alta”. è la volontà espressa dal Consigliere regionale Stefano Casali di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà sostenuto dai colleghi Andrea Bassi e Fabiano Barbisan, nonché dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, dopo ...

