Olimpiadi 2026 | il comunicato con cui il Coni candida Milano e Torino

L’annuncio del CONI : “Milano e Torino candidate per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026” : Un annuncio importante arriva dal CONI. Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Giovanni Malagò ha informato il CIO di voler proseguire nella fase dialogo per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, caldeggiando la candidatura di Milano e Torino. Un discorso portato avanti già da settembre 2017 sotto invito del CIO stesso. Si legge nel comunicato: “Dovendo ottemperare ad una scadenza formale indicata dallo stesso CIO e dopo numerosi ...

Olimpiadi invernali 2026 - il Coni candida Milano e Torino : "Ma sarà il Cio a decidere la città" : Lettera al Comitato olimpico con una precisazione: "Restiamo in attesa del nuovo governo". Il Comune di Torino non commenta

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...