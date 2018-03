Offerte di Pasqua Gamestop fino al 4 aprile | giù prezzo FIFA 18 | Assassin’s Creed Origins

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018)ha recentemente aggiornato il proprio sito web con ledial prossimo 4sarà possibile acquistare videogiochi per PlayStation 4 e Xbox One a prezzi piuttosto vantaggiosi. Vediamo quali sono tutti gli sconti attualmente in ballo presso il noto rivenditore, per farvi magari un regalo videoludico per la vostra2018.Tra le nuovedisegnaliamo sicuramente18, disponibile per PlayStation 4 e Xbox One aldi 40.98 euro, ma anche per PlayStation 3 e Xbox 360, acquistabili allo stessodelle versioni per le console ammiraglie Sony e Microsoft. Ancora, a 40.98 euro potrete acquistare anche Grand Theft Auto 5, che ancora oggi figura tra i titoli più venduti in giro per il globo grazie all'ottimo supporto che Rockstar Games sta operando su GTA Online. Tra gli sconti figura anche Assassin's, per PS4 e Xbox ...