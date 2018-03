“Oddio | crolla tutto” Paura a San Pietro | il tonfo all’improvviso | con migliaia di

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Momenti di vera e propriaquelli vissuti a Sandove nel pomeriggio, intorno alle 17, con la chiesa ancora affollata di turisti e fedeli. All’improvviso ecco infatti che sono caduti a terra frammenti di stucco dall’alto di un pilastro della navata di sinistra a pochi passi dalla cappella che ospita La Pietà di Michelangelo. Un incidente archiviato in fretta con lo spavento di chi ha assistito, ma che per fortuna si è risolto senza feriti e senza grandi danni per la basilica simbolo della cristianità, che è rimasta aperta e dove anzi una squadra di operai è stata subito messa al lavoro prima per circoscrivere l’area dove era avvenuto l’incidente e poi per controllare che tutto fosse in sicurezza e avviare il restauro. A cadere, ha spiegato poi il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke sulle pagine de Il Messaggero, è stata una parte ...